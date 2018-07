Hommage aux victimes de crimes racistes et antisémites ce dimanche

On les surnomme les "Justes". Ces personnes qui ont vécu des actes racistes et antisémites vont être honorées à l'occasion de la Journée Nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français.



Pour leur rendre hommage, plusieurs cérémonies auront lieu sur l'île ce dimanche.



A Saint-Denis, à 9h30, un dépôt de gerbes aura lieu dans les jardins de l’école universitaire de management IAE Réunion, en présence d’Isabelle Rebattu, sous‑préfète chargée de mission auprès du préfet pour la cohésion sociale et la jeunesse.



La directrice de cabinet du Préfet de La Réunion, Marie-Amélie Vauthier-Bardinet, sera quand à elle présente à Saint-Benoît. Des fleurs seront également déposées à 9h30, au pied du monument au mort.



Anciens combattants, actuelles victimes de racisme: tout le monde est invité à assister à cette Journée Nationale.