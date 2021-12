Hommage aux résistants du 28 novembre 1942

Jean-Yves LANGENIER, ancien Maire et actuel conseiller Départemental du Port, membre de la délégation, a débuté la cérémonie par une prise de parole. Ensuite, emmené par le militant Virgil RUSTAN, le "Chant des Partisans" et « le Chiffon rouge » ont été entonnés par l’ensemble des présents.



Pour finir l’hommage, on a procédé à un dépôt de gerbes suivi d’un recueillement tour à tour sur les tombes de chacune de ces personnes qui ont marquées l’histoire. Il s’agit de Madame Razoumbo, de Madame Rébella, du cheminot Maurice Odon, suivi par la pause traditionnelle devant la modeste sépulture de l’ancien maire du Port, Léon de LEPERVANCHE.



Ces valeurs de solidarité et des sacrifices doivent nous conforter dans nos convictions et nous inspirer dans nos combats pour un avenir meilleur.