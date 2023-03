Hommage aux héros ordinaires qui sauvent dans la discrétion

29, 32, 33, 34, 37, 41, 47, 50 et 60 ans. Tels étaient les âges des neuf gendarmes qui ont perdu la vie au cours de l’année écoulée en France. Leur nom a résonné dans la cour de la caserne de l’Etang à Saint-Paul ce mardi en fin de journée en présence des élus de chacune des collectivités, des associations et du Général Pierre Poty, commandant la gendarmerie de La Réunion et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien



"Ces militaires sont allés au bout de leur engagement, au service des français", lance Jérôme Filippini en lisant la lettre écrite par le ministre de l’Intérieur destinée aux militaires de toutes les compagnies de France.



Après les honneurs au drapeau, des médailles pour acte de courage et de dévouement ont été remises à sept militaires qui ont fait preuve d’un sang-froid à toute épreuve dans l’exercice de leur mission.



C’était par exemple le cas d’un sous officier de l’antenne du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale de Reims et désormais en activité à La Réunion.



Le militaire s’est distingué dans une situation très dangereuse le 16 avril 2021 en Meurthe-et-Moselle. Ce jour-là, son unité est appelée pour neutraliser trois individus - un père et ses deux fils - ayant commis des violences avec arme sur leur voisin. Alors équipier en tête d’intervention, le sous-officier progresse en tête de la colonne d’assaut et se retrouve rapidement en face du père menaçant, un fusil à la main. Ce dernier tire à deux reprises en direction des militaires mais le sous-officier parvient à effectuer un tir de neutralisation. Son vis-à-vis est blessé au thorax. C’est aussi le militaire qui prodiguera dans la foulée les premiers soins.



Deux autres gendarmes ont été salués pour leur bravoure avec des interventions qui se sont déroulées cette fois à La Réunion.



Le premier l’a été au titre de la périlleuse mission d'extraction des corps de la carlingue d’un ULM accroché dans les remparts abrupts du Maïdo le 10 octobre 2021.



Les deux autres ont permis le sauvetage d’un individu qui a tenté de mettre fin à ses jours en sautant du pont de Trois Bassins avec ses 80 mètres de vide.



Ce 23 décembre 2022, un adjudant-chef et un maréchal des logis coordonnent discrètement la mise en place préventive des secours mais, face à l’aggravation de la situation, ils enjambent rapidement la rambarde pour saisir la personne en détresse. Une fois maintenue, le maréchal des logis engage le contact verbal alors que l’adjudant-chef informe les unités présentes. L’individu est placé en sécurité le long de la rambarde.



La première ligne et le dernier recours



Ce type de missions, tout aussi diverses les unes que les autres, illustrent parfaitement le fait que "vous êtes remparts face au crime et secours face aux difficultés. Les Français savent que dans les temps d’incertitude et de crise que nous traversons, ils peuvent compter sur vous", lit le préfet.



"Cet hommage, nous le devons à vos camarades. Il nous rappelle l’exigence de votre vocation de gendarme. Il nous rappelle aussi que le service de nos concitoyens mérite toutes les abnégations, tous les sacrifices, qu’il est la source de tous les héroïsmes. Cet hommage, nous le rendons à chacune et chacun d’entre vous qui, comme eux, avez fait le serment de servir la France. A vous, héros ordinaires qui agissez dans la discrétion et l’humilité du service quotidien, gendarmes vous êtes première ligne et dernier recours. Vous êtes présence rassurante, les mains qui protègent", rappelle le ministre de l’Intérieur dans sa lettre aux 130.000 gendarmes de France et 740 de La Réunion.