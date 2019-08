Hommage aux anciennes traditions à Sans Souci

Ce samedi 10 août, le quartier de Sans Souci a fait un bond dans le passé. Traditionnelle charette boeuf, bal la poussière, artisanat, objets de collection… la fête de Sans Souci a tenu ses promesses en célébrant les traditions réunionnaises. Des souvenirs, des anecdotes et autres histoires vraies, ont été partagés avec le public présent et l’ensemble des habitants du quartiers.Portée par l’Amicale de Sans Souci, la Semader et la ville de Saint-Paul, la 4ème édition de la Fête de Sans Souci a su mettre en valeur, une fois encore, le vivre ensemble réunionnais et les traditions lontan.Le public, nombreux, a fait un bond dans le temps. Les plus jeunes ont pu découvrir comment se déroulait les mariages à l’époque où les décapotables et autres prestigieuses limousines n’existaient pas encore. Des mariés ont défilé dans la typique “charette boeuf”. Unique, moyen de locomotion quelques décennies plus tôt.Sur le Plateau Noir de Sans Souci, le temps semble s’être arrêté. Des objets lontan sont ressortis du placard pour le plus grand bonheur des curieux : de l’alambic au vieux tourne-disque. De quoi nous rendre nostalgique.D’autres stands proposent des objets fait-main : confection de poupées, des huiles essentielles, des plantes décoratives…Mais que serait cette journée sans un bal la poussière, histoire de faire revivre cette époque où la motorisation et autres smartphones n’existaient pas encore ? À partir de 13h30, les instruments à cuivre ont résonné dans le quartier pour le plus grand bonheur du public.Pour clôturer cette fête, des concerts ont débuté sur le Plateau Noir. Les artistes et groupes Sundri Feeling, Lumière, Mirage, Kitty Shery, Mister Ramsy ont su animer la scène de ce quartier des hauts de Saint-Paul !