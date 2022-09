A la Une . Hommage au sportif et ancien militaire Yohan Maillot

C'est un hommage poignant que souhaitait partager la famille de Yohan Maillot. Le jeune homme s'en est allé brutalement la semaine dernière en métropole. Son beau-frère salue sa mémoire : Par LG - Publié le Mercredi 28 Septembre 2022 à 09:55

"C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès brutal de Yohan Maillot, âgé de 29 ans, originaire de Cilaos, sportif aguerri, ancien militaire reconverti dans l'administration pénitentiaire, décédé brutalement jeudi dernier lors d'un match de foot avec ces collègues à Nîmes.



Très connu du monde sportif à La Réunion et même en métropole, il a pu courir aux côtés des grands comme Kilian Jornett ou encore David Hauss en Suisse.



Il laisse derrière lui sa famille et sa sœur.



Nous voulions lui dire qu'il pourra terminer 1er sa dernière course jusqu'au paradis.



Repose en paix mon beau-frère."