Hommage au chanteur Maximin Boyer

Suite au décès de Maximin Boyer, chanteur de l’inoubliable tube « Kaskavel » au sein du groupe Kayambé, la mairie de Saint-Paul lui rend hommage dans le communiqué suivant, publié le vendredi 27 juillet 2018.



« C’est avec une profonde émotion que nous apprenons la disparition de Maximin Boyer. La Réunion perd aujourd’hui un ami, un frère, un artiste de la culture réunionnaise. Cet ambassadeur de notre réunionnité a su faire vibrer tous les coeurs. Qui n’a pas fredonné des plus petits aux plus grands « Dann la ravinn dann ker soley » ?



Ce grand homme, passeur de mémoire de notre patrimoine musical, était reconnu parmi les siens, comme étant un véritable militant culturel. Son amour pour notre Île, notre langue créole, a su dépasser les frontières. Son enregistrement de Kaskavel en mandarin, est l’exemple même, de la contribution de nos artistes réunionnais à travers le monde.



Au nom de tous les Saint-Paulois, nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches, et à ses amis. »