Hommage appuyé aux poilus de Bois-de-Nèfles

Le Monument aux Morts a ainsi été remis à jour. Certains noms avaient été oubliés sur l’ancienne stèle, quand pour d’autres combattants de la première guerre Mondiale (1914-1918), le patronyme était mal orthographié.



Sous l’impulsion de l’Association pour le Développement de l’Insertion et pour la Valorisation de l’Environnement ARIVEP, présidée par Jeannick Marimoutou, et avec l’indispensable appui de l’Historien Alexis Miranville et son précieux travail de recherche, le monument a donc été réhabilité, avec les noms de tous les poilus du quartier.



Ils sont 19 enfants de Bois-de-Nèfles, Morts pour patrie durant la première Guerre Mondiale… À la veille du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, un hommage appuyé leur a été rendu en présence du Maire, Joseph Sinimalé, du Sous-Préfet, Olivier Tainturier, et du Président du Département, Cyrille Melchior.



De nombreux enfants (écoliers et collégiens), autour des autorités militaires et des associations des anciens combattants, ont apporté une belle contribution à cette cérémonie durant laquelle la vérité au regard de l’Histoire a été rétablie.