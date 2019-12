Hommage à nos soldats morts en opération

Génaral Bertrand SOUBELET



Ce samedi je publie ce texte écrit par un militaire français déployé au sein de la force Barkhane, touché par la mort de ses frères d'armes mais lucide sur la situation de notre pays. Servir la France c'est d'abord l'aimer et défendre ce qu'elle est. Aujourd'hui défendre la France est un combat qui se déroule aussi et surtout sur le sol national.



Ce cri est celui des enfants de France qui s'adressent à une classe politique atone et à trop de nos compatriotes qui, au delà de quelques secondes de considération, n'ont d'autre préoccupation que leur propre sort.



"L'heure n'est pas à la critique, mais au deuil. Et si critique il doit y avoir par la suite, ne devrait elle pas plutôt se produire sous forme d'introspection, pour une Nation qui envoie ses plus braves enfants à la mort afin de combattre au loin les racines du mal, ce même mal qu'elle laisse prendre racine en son sol ?!!!



Nos camarades sont morts dans l'exercice du métier qu'ils avaient choisi, un métier noble pour de nobles fils de France... C'est leur faire insulte que de laisser prospérer en terre de France les comparses de ceux qu'ils combattent. Tous ces veuves et orphelins grandiront-ils en bénéficiant de la paix que le sacrifice de leur mari et père leur mérite, ou bien la lâcheté politique leur octroiera-t-elle la double peine d'avoir perdu leur père pour un combat que d'autres vont se charger de rendre vain?



Donner du sens, ce n'est pas trouver les mots qui font frissonner et verser des larmes dans la cours de Invalides. Donner du sens c'est faire preuve dans l'exercice des fonctions politiques, d'un courage équivalent à celui de ceux qui ont le sang versé... Ce courage est garant de la notion de Patrie. De la mère Patrie, celle-la même dont nous célébrions encore il y a peu la puissance sacrificielle incarnée par les poilus. Car quelle digne mère donnerait son sein à ceux qui se réjouissent de la mort de ses fils?



Ce faisant, peut être les dirigeants se montreront-ils à la hauteur de ceux qu'ils dirigent. Pas de ceux qui râlent mais ne contribuent pas au Bien Commun, pas de ceux profitent du système, pas de ces parvenus qui crachent dans la main qui les nourrit, pas de ces égoïstes qui n'ont souci que de leur petite personne, vautrés dans leur confortable nombrilisme consumériste.



Non pas ceux là. Ceux là sont les plaies d'une nation. Non, il leur est un devoir de se montrer à la hauteur de ceux, parmi les citoyens, qui incarnent encore l'idée "qu'il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux que l'on aime"...



Maintenant loin de tous ces soucis terrestres ayant trait au Bien Commun pour lequel vous êtes morts, puissiez vous, chers camarades, reposer en paix dans la félicité éternelle que Dieu n'accorde qu'aux hommes justes et droits, aux nobles âmes...



Puisse-t-Il abreuver de Ses grâces vos veuves et orphelins qui, une fois l'éphémère souffle de l'émotion médiatique convenue retombé, se retrouveront bien seuls pour affronter un quotidien dans lequel personne ne se souciera plus d'eux, si ce n'est vos frères d'armes, et qui devront grandir en affrontant le choc de l'indifférence à l'héroïsme de leur père, ne pouvant sublimer en la cohérente beauté de leur Mère Patrie la perte d'un mari et d'un père...



France, quand cesseras tu de faire souffrir ceux qui t'aiment en folâtrant avec ceux qui concourent à ta perte?...



Publication de Boulevard Voltaire.