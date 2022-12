Hommage à nos aïeux, nos gramounes, les oubliés de cette société

« Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce à ceux qui se sentent perdus dans la brousse, qui ne croient plus que la vie peut être douce et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse !

Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement, ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan, être fier d’avoir les cheveux blancs …

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour, savoir donner sans rien attendre en retour, car ou que l’on soit, à l’aube du jour, il y a quelqu’un à qui dire bonjour…Félix LECLERC »

Si pour une fois en ce début d’année 2023, on leur rendait hommage ! Si pour une fois, toutes ces administrations qui font barrage à nos retraités ou ces hommes politiques qui ont été élus grâce à eux quand même, se penchaient sur les problématiques que nos aïeux sont confrontés, ne pensez vous pas que leur vie aurait été meilleure ?

Combien de personnes âgées se sont retrouvées seules ou privées sans ressources en cette fin d’année alors que d’autres pouvaient se permettre de faire la fête, d’offrir des cadeaux à leurs proches ?

Comment expliquer que les familles avec enfants perçoivent une prime de noël et non nos Séniors. Où est la logique ?

Je m’interroge sur tous ces dysfonctionnements :

Mon premier point :

Que fait notre gouvernement ? Ces problèmes sont récurrents depuis des décennies et personne ne bouge, c’est tellement facile de fermer les yeux ! Mais malheureusement, on n’est pas dans un film. Après le COVID où plusieurs milliers de nos ainés sont partis, la misère s’est installée et bientôt la famine nous guète parce que nos gramounes qui nous ont fait grandir ne pourront plus se nourrir correctement et elle aura pour conséquence de développer un affaiblissement global de leur corps et un déficit immunitaire, une santé plus fragile.

Mon 2ème point :

Que font les administrations, la CGSS, notamment la CAF qui oblige dès 62 ans nos Séniors à faire valoir leurs droits alors que la circulaire de la CNAV stipule que :

« La bascule entre le RSA et la retraite se fera dès lors que l’allocataire peut obtenir une retraite à taux plein.

Qu’il est désormais possible d’attendre 67 ans, pour passer du RSA à la retraite ou à l’ASPA et ainsi bénéficier du taux plein. Pour les assurés reconnus inaptes au travail, cette possibilité (et non une obligation contrairement ce que disent vos techniciens conseils) est toujours ouverte à 62 ans.

Qu’ il existe plusieurs dispositions pour éviter qu’il n’y ait de rupture de droits entre le versement du RSA et celui de la retraite. “Pour fiabiliser les carrières des assurés en amont de l’attribution de la retraite, la Caisse d’Allocations Familiales effectue le premier signalement deux ans et demi avant l’âge légal de départ à la retraite. La CAF signale les allocataires qui perçoivent le RSA pour savoir si le titulaire possède un compte carrière à l’Assurance retraite, connaître son régime d’affiliation, ou s’il n’a jamais cotisé”.

De même, le paiement du RSA est maintenu jusqu’à la perception des prestations vieillesse. »

Or, aujourd’hui, pour les allocataires au RSA, on suspend non seulement leur droit mais on ne leur régularise pas les mois perdus une fois les documents fournis…Jusqu’où on est des Français ? La circulaire est bien claire quand même. Pourquoi n’est-elle pas appliquée à la Réunion ?

Veulent-elles renflouer leur caisse avec nos Ainés ? c’est la question que je me pose constamment.

Sauf erreur de ma part, ces administrations sont là pour aider leurs bénéficiaires et non les mettre en difficultés, je me trompe ?

Tout est fait dans cette société pour ne plus communiquer et rendre difficile les démarches effectuées par nos Séniors. Pourquoi aller de plus en plus vers une technologie que ces derniers n’arrivent pas à suivre si ce n’est volontaire et les rendre de plus en plus pauvres et moins autonomes ? N’est-ce pas un moyen de diminuer leur espérance de vie ?

Ne pensez vous pas, vous, hommes politiques, que cela à assez duré ? Que c’est une cause que vous devez défendre de toute urgence parce qu’à travers cette détresse, il y a une partie de votre mère ou père qui souffre ? Ne pensez vous pas que les réunionnais ont besoin du concret et QUE c’est maintenant que ca doit se faire ? Soyez fier de votre mandat, réveillez vous et agissez SVP ! QUI PARMI VOUS SE SENTira CAPABLE de RELEVER CE DEFIT ?

Pour conclure, je dirai que :

Vieillir en beauté, c’est les respecter et se battre pour leurs droits en leur permettant d’avoir une retraite et un toit décents…d’être tout simplement H E U R E U X.

STOP A LA MISERE, AIDONS-LES ET REVENONS A L’ESSENTIEL DE NOTRE VIE !

A NOS AIEUX, NOS GRAMOUNES, LES OUBLIES DE CETTE SOCIETE, BELLE ET MERVEILLEUSE ANNEE A VOUS…NOUS SOMMES FIERS DE VOUS, SACHEZ LE, ET VOUS DISONS MERCI.



Daniel FAIVRE

Président de l’A.S.I.G.