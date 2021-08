Hommage à mon docteur

Nous allons être désorientés dans la salle d’attente. Dorénavant la porte de votre cabinet restera obstinément fermée.

Vous ne nous accueillerez plus, avec votre sourire visible derrière votre masque et votre bonjour qui nous rassurait déjà et qui nous enjoignait à ne pas trop nous inquiéter.



Nous garderons dans nos souvenirs

- le son de votre voix à différents timbres selon l’urgence, selon les conseils, selon la confidentialité

- votre sourire échangé avec nous avant le port du masque. Combien d’années déjà ? Plus de 25 ans ? 21 ans… ça ne nous rajeunit pas et nous avons passé ces années avec vous, chez vous !

- les consultations de nos bébés, devenus de grands enfants que vous avez continué à soigner

- vos mots pour apaiser nos maux

- votre rire franc, heureux, votre joie de vivre



Je garderai en mémoire nos partages derrière les murs, nos confidences, nos questions-réponses, tantôt le tutoiement, tantôt le vouvoiement mais bien souvent nos échanges en créole

Je me souviendrai de votre beauté de cœur, de votre élégance, de vos tenues de bon goût, de votre voiture garée chaque jour au même endroit



Le tintement de vos clés qui nous annonçaient votre arrivée ne fera plus de bruit alors que nous patientions déjà

Les sentiers, chemins et rues que vous avez empruntés pour venir voir vos patientes et patients seront oubliés



Vous allez nous manquer. À combien de personnes ? Les gens vous regrettent déjà.

Des bouquets de fleurs (m’a-t-on dit) ont été déposés pour vous près de la porte de votre salle d’attente.



Votre ordinateur s’est éteint en laissant derrière vous ses secrets. Le stéthoscope n’entend plus les battements de votre cœur, la balance ne fait désormais plus le poids car notre tristesse est trop lourde. Votre ruban de mesure est trop petit car notre peine est très grande.



Vous voilà partie !!

Nous aimions la personne chaleureuse que vous étiez et nous ne comprenons pas la froideur qui vous a habité subitement

Nous aurions apprécié de vous voir revenir en belle forme après votre absence déterminée mais sans crier gare et en missouk, l’absence s’est transformée en temps indéterminé, sans traitements, sans aucune autre séance d’examens.



Le temps s’est écoulé. Le temps s’est arrêté pour vous.

La mort est devenue votre seule patiente. Vous voilà définitivement partie !!



Avec toute domoune ou té koz kréol… in zoli ti madam lakour 974 dépi touzour

La pène yabite toute oute famy ek oute bane zami y doi ète énorme

Sékrétèr lavé sirmen pa envi bèss oute bane rido... pou lèss fermé pou lontan

Kombien domoune ou la sonyé ? Kombien domoune ou té koné ?

Bonpé lo kèr lé ébranlé, na bonpé dawoir la pléré

La mor la obliz a ou abandoné

Rienk ou tousèl y koné komen é poukoué

Pétète ou la batayé, pétète ou té vé pa largué, pétète ou té vé pa alé

Kissa y koné...



Ou la parti pou lote koté

Pou dia ou zis’ détroi mo ek lo kèr séré



Nou vé ke ou repoz en pé



– – –

Nos sincères condoléances à la famille et aux gentilles secrétaires de notre docteur Jeanine

(Elles passeront plus tard peut-être, par là aussi pour la lecture de cet hommage)