A la Une . Hommage à la reine Elizabeth II : Les drapeaux de St-Louis en berne "en mémoire de cette grande dame"

"Puissent sa perspicacité et sa constance inspirer le leadership des dirigeants d’aujourd’hui", avait conclu son hommage la maire de Saint-Louis qui, conformément aux instructions de la Première ministre, a mis les drapeaux de sa ville en berne aujourd'hui. Avant la polémique, dès l’annonce du décès d’Elizabeth II, Juliana M’Doihoma avait tenu à exprimer son respect et un hommage particulier à celle qui a contribué "à la visibilité du pouvoir au féminin".La maire de Saint-Louis, sur sa page FB, retient d’elle d’une femme qui "a tenu tête à des Premiers ministres réputés coriaces (parmi lesquels M. Churchill ou Mme Thatcher) pour le bien de ses concitoyens. Elle a aussi accompagné la transition des pays émergents et encouragé les rencontres entre les peuples, tout en maintenant la bonne union des Etats du Commonwealth et en jouant son rôle de diplomate à de nombreuses occasions".Loin de la polémique, suite à la demande d’Elisabeth Borne et du président Macron aux maires de mettre les drapeaux en berne ce lundi 19 septembre pour les funérailles de la reine d’Angleterre , Juliana M'Doihoma célèbre ici le parcours de la reine.Plusieurs maires ont en effet annoncé qu’ils s’opposaient à un hommage de ce type dans leur municipalité. Une mise en berne "incompréhensible" ou encore "incompatible avec une République démocratique" se sont défendus des élus du Nord et du Cher face au symbole que représente la monarque et cheffe de l’église Elisabeth II."Puissent sa perspicacité et sa constance inspirer le leadership des dirigeants d’aujourd’hui", avait conclu son hommage la maire de Saint-Louis qui, conformément aux instructions de la Première ministre, a mis les drapeaux de sa ville en berne aujourd'hui.