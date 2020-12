Hommage à Valéry Giscard d'Estaing aux Avirons

Dans le cadre de la journée de deuil national du mercredi 9 décembre 2020 suite au décès de l’ancien Président de La République Valéry Giscard d’Estaing qui s’est éteint dernièrement à l’âge de 94 ans, la municipalité des Avirons s’associe à l’hommage de la République pour celui qui a gouverné la France de 1974 à 1981.



- La commune des Avirons ouvre un registre de condoléances

du 9 au 16 décembre 2020 à l’ancien bureau de l’état civil en mairie.



- La population avironnaise est invitée, pour notamment ceux et celles qui le souhaitent, à laisser un message de condoléances sur le registre.



- Horaires d’ouverture du registre :

de 8h à 12h et de 13h à 16h



Le Maire des Avirons Eric Ferrère a rédigé ce mercredi matin ces quelques lignes sur le registre de condoléances en hommage à l'ancien Président de la République mort le 2 décembre dernier :



"La France lui doit de grandes réformes : légalisation de l'IVG, la majorité à 18 ans et la réforme du Conseil Constitutionnel sont quelques exemples de son septennat. Nous perdons un grand homme d'Etat qui a su moderniser la société française et qui a été un bâtisseur de l'Europe."