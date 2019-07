Hommage à Sudel Fuma

En ce vendredi 12 juillet 2019, la Maison du Patrimoine de Sainte-Suzanne et ses associations réunies ont une pensée très forte pour Sudel Fuma, disparu tragiquement et trop vite le 12 juillet 2014.



N'oublions pas le travail réalisé par Sudel Fuma pour la connaissance et la transmission de notre histoire. N'oublions pas tous ses ouvrages, tous ses écrits, tous ses mémoires, toutes ses recherches, tous ses projets autour de l'esclavage et de la mémoire qui nous ont fait prendre conscience de la richesse de notre histoire pour mieux construire La Réunion de demain.



Cet hommage arrive en cette année 2019 où nous commémorons également le 25è anniversaire de la Route de l'Esclavage et de l'Engagé dans l'océan Indien, projet initié par Sudel Fuma.



Continuons à faire vivre sa mémoire, car la mémoire des grands hommes ne meurt jamais.



"Pour honorer ces mémoires blessées et cicatriser ces blessures, rompre ce long et épais mur du silence de l'Histoire coloniale, les monuments de la mémoire, installés dans le grand océan Indien, témoignent de ce passé, longtemps occulté...", Sudel Fuma.