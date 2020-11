Hommage à Samuel Paty dans les écoles de Saint-Paul

Le monde enseignant se rassemblait ce lundi 2 novembre 2020 pour rendre hommage à Samuel PATY, ce professeur assassiné le 16 octobre dernier à Conflans-Sainte-Honorine.



Un recueillement en sa mémoire se déroulait dans tous les établissements scolaires de France. Y compris à Saint-Paul. Comme l’illustrent les photos prises à l’école Louise-SIARANE.



Les élèves et les enseignants observaient une minute de silence à 14 heures. Avant celle-ci, une partie de la Lettre aux instituteurs et institutrices, de Jean Jaurés, était lue aux marmays.



Salim NANA-IBRAHIM, 7ème adjoint de Saint-Paul, délégué au Plan Éducatif Global, assistait à cette cérémonie en présence de l’inspectrice de l’Éducation Nationale. Nila RADAKICHENIN, 16ème adjointe déléguée aux Affaires Scolaires, directrice de l’établissement, l’accueillait.



À La Réunion, il s’agit du second recueillement après celui organisé lors de la rentrée scolaire, fin octobre.