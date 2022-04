Communiqué Hommage à Roland Axel Kolbe : Communiqué de presse de Anne, Roxane et Victor Kolbe

La famille du Docteur Roland Axel Kolbe, décédé le 14 mars dernier, adresse un communiqué. Par N.P - Publié le Lundi 4 Avril 2022 à 09:43

Suite au décès brutal du Docteur, mari et père Roland Axel Kolbe le 14 mars 2022, nous tenions à vous adresser quelques mots.



Ce jour funeste, une chute fatale nous a séparés. Chirurgien plasticien reconnu sur l’île et très aimé, Roland Axel Kolbe laisse un vide immense dans nos cœurs.



Soucieux de répondre aux attentes de ses patients, le Dr Roland Axel Kolbe venait de commencer une collaboration avec le Dr Jean-François BARRON pour explorer de nouveaux horizons en chirurgie reconstructrice et esthétique. Sa capacité d’écoute, sa bienveillance, son désir permanent d’améliorer ses techniques de travail et d’apporter à chacune et à chacun la solution qui lui était propre, auront définitivement marqué ses patients et ses collaborateurs. Au fil des années, il a ainsi su développer une belle carrière de chirurgien avec son épouse Anne Kolbe Dermatologue.



Roland Axel Kolbe était aussi et surtout un merveilleux partenaire de vie, un père et un fils aimant, un ami fabuleux, un plongeur sous marin passionné, un lecteur assidu, un amoureux des chats et un extraordinaire connaisseur en matière de musique.



Notre famille, nos équipes au cabinet et à la clinique Durieux tenons à remercier l’ensemble des Réunionnais, amis, patients, collègues, associés et collaborateurs pour leurs témoignages affectueux depuis ce jour tragique. Nous espérons, par ces quelques mots, apporter à chacun une goutte de consolation.



Cela nous unit encore plus dans cette épreuve ultime de la Vie …



Anne, Roxane et Victor KOLBE



La famille ne fera pas d’autre communiqué. Merci de votre compréhension dans cette période douloureuse.