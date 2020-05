Hommage à Madame Denise Sula !

C'est avec une grande tristesse que je viens d'apprendre la disparition de Madame Denise SULA, une grande amie de la protection animale, que j'ai connue pendant de longues années, jamais je n'oublierai son grand dévouement à la cause animale, une femme formidable, d'un courage extraordinaire, exceptionnel, qui a sauvé à l'île de la Réunion des milliers et des milliers de chiens et chats en détresse.



Cela faisait plus de 20 ans qu'elle était Présidente de la SPA de La Réunion, elle avait avait consacré énormément de temps bénévolement à améliorer les deux refuges de la SPA, toujours dans le but d'améliorer le bien-être des animaux.



C'est une immense perte pour la SPA Réunion et pour le monde de la protection animale. Face à la maladie, une terrible épreuve, elle était très courageuse, ne se plaignait pas, et venait même à la SPA pour préparer le départ des petits chiens vers la métropole où ils été attendus par des familles d'adoption. Je souhaitais tellement qu'elle puisse guérir et vivre encore de belles années, malheureusement !



Madame Denise Sula va laisser un grand vide, aux bénévoles dont je fait partie elle va nous manquer, on était tellement habitués à sa présence à la SPA, à son dévouement envers les animaux. Merci pour tout ce que tu avais fait Madame Denise SULA, nous n'oublierons jamais son grand courage exceptionnel et son amour des animaux.



Nous sommes très tristes, les bénévoles de la SPA Réunion ont bien de la peine aussi. Toutes mes condoléances à son époux, à sa famille et à ses proches.