Hommage à M.Jismy Moutien, artisan Saint-Andréen de renom

J’ai appris ce lundi 20 mars 2023 le décès de M. Jismy Moutien artisan Saint-Andréen de renom et chef d’entreprise de la boutique « Les Marieuses ». Mes premières pensées vont bien sûr à sa famille et à ses proches.



Je tiens en tant que Maire et au nom du Conseil municipal de Saint-André, à saluer le parcours d’un entrepreneur émérite et engagé. Il a été délégué de la Chambre des Métiers et de l’artisanat (CMA) de La Réunion dans l’Est. Il a aussi occupé plusieurs fonctions dont celle de trésorier pour la CMA et celle de Vice-Président du Club Artisan de Qualité de La Réunion. Son parcours illustre parfaitement son engagement pour l’artisanat et la valorisation du savoir-faire local et je tiens à lui rendre hommage.



J’ai eu l’occasion d’échanger avec lui à plusieurs reprises dans le cadre des manifestations organisées par la commune (cf. Festiplantes) et il avait toujours répondu présent avec engouement et l’envie de bien faire.



La commune de Saint-André voit s’en aller un homme qui a marqué par son engagement et son statut d’entrepreneur son époque.



En ce moment douloureux, je vous adresse mes sincères condoléances.



Joé Bédier - Maire de Saint-André