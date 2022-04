Courrier des lecteurs Hommage à M. Jean-Claude Fruteau

Par Lucay Collet, citoyen de St-Benoît - Publié le Vendredi 29 Avril 2022 à 07:30

C'est avec une grande tristesse que j'apprends ce jour le décès de notre ancien maire de st Benoît : M. Jean Claude Fruteau. Citoyen bénédictin, j'ai eu le privilège et l'honneur de côtoyer notre maire avec qui nous avons porté ,avec mon passé de syndicaliste et la population de st Benoît sur les fonds baptismaux cet hôpital le GHER où il vient de terminer sa vie.

Je garde le souvenir d'un grand humaniste qui m'a accompagné dans mon parcours et mon engagement. Je présente mes sincères condoléances à son épouse Marinette, à ses enfants et petits enfants et à toute la population de l'Est. Nous venons de perdre quelqu'un d'exceptionnel.