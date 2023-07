Hommage à Joseph Bernardin Makiffou

J’ai appris ce jeudi 27 juillet le décès de M. Joseph Bernadin Makiffou à l’âge de 81 ans, ancien footballeur émérite de La Réunion, il a fait le bonheur de l’équipe des Léopards à Saint-André mais également à la Saint-Louisienne et à l’US Tamponnaise ainsi qu’à l’US Bénédictine grâce à ses performances. Mes premières pensées vont bien sûr à sa famille et à ses proches.



Je tiens en tant que Maire et au nom du conseil municipal de Saint-André, à saluer le parcours d’un homme investi et humaniste. Il était un sportif de très bon niveau et il a exercé la profession de pompier pendant plus de 39 ans. Il a d’ailleurs reçu différentes récompenses et distinctions pour son engagement.



Nous avions récemment échangé dans le cadre de l’inauguration de la nouvelle Avenue Raymond Vergès en centre-ville. Je garderai toujours le souvenir d’un homme attaché aux valeurs, qui n’avait pas manqué de me soutenir en 2014 en tant que colistier.



La commune de Saint-André voit s’en aller un homme qui a marqué par sa vie et ses capacités son époque.



En ce moment douloureux, nos pensées vont bien sûr à ses proches et à l’ensemble de son entourage. Mes sincères condoléances.