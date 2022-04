Hommage à Jean-Claude Fruteau

Humaniste d’une rare sensibilité, J-C FRUTEAU était un homme de convictions et d’engagements authentiques, doté d’une vaste culture et d’une très vive intelligence. A la fois intellectuel et administrateur hors pair, il maniait avec excellence l’écriture, le discours et une attentive écoute, aussi bien dans ses fonctions politiques que professorales. Amoureux, comme nous tous, de la Réunion et de ses multiples visages, au-delà de sa chère commune de Saint-Benoit, c’est avec force, constance et lucidité qu’il a soutenu nos causes réunionnaises et socialistes. Il donnait ainsi de la noblesse à la politique, conçue comme le service de ses concitoyens et de l’intérêt général, avec le souci premier de rendre meilleures et plus justes les conditions de vie du plus grand nombre, en particulier des plus modestes dont il était issu. Il restera à coup sûr dans nos cœurs et dans notre histoire comme un grand Réunionnais.



Avec beaucoup d’autres, nous partageons, ma femme et ma moi, une intense émotion devant la disparition de Jean-Claude FRUTEAU, après que la maladie l’a longtemps tenu dans ses griffes durant la dernière période. Nous saluons la mémoire de l’ami et de l’homme remarquable.



Nous sommes de tout cœur avec sa famille et ses proches, en particulier sa femme et ses filles, à qui nous renouvelons ici nos très sincères condoléances.



Dominique RIVIERE

(ancien membre du parti socialiste, élu municipal et départemental, puis représentant de la Réunion au CESE)