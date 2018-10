Hommage à Daniel Honoré

Le théâtre d'Azur a appris avec stupeur et désarroi le décès de Mr Daniel Honoré, l'essence même du théâtre d'Azur est de présenter dans son répertoire des ouvrages issus du patrimoine culturel réunionnais.



J'avais rencontré ce grand Monsieur en 1990 en présence de Mr Éric Antoine Boyer dans le but de théâtraliser son roman « Marceline doub kèr ». Il était très enthousiaste et dès son accord Éric Antoine Boyer signa l'adaptation et moi-même la mise en scène de ce roman qu'on l'on baptisa « Kroizé d'somin » cette pièce fut présentée plus d'une trentaine de fois à Saint-Pierre au centre Alpha et se décentralisa aussi bien à Saint-Denis qu'à la Plaine des Cafres et à la Petite Ile...



Ce fut un succès !



Quelques années plus tard, c'était au tour du roman « chemin bras canot » qui fut adapté au théâtre pour être joué une vingtaine de fois et décentralisé (jusqu'à Trois Bassins) et il y a pas si longtemps « les proverbes créole » ont fait l'objet d'une énième création du théâtre d'azur « Bor d'rempar ».



Grâce à ce grand Monsieur nous avons pu véhiculer la richesse et la beauté de notre culture et sa disparition nous motivent davantage à honorer sa mémoire par de nouvelles créations issues de sa fertile imagination. Sans prétention il me semble que le théâtre d'Azur est la première compagnie, à moins que je me trompe, à avoir mis des œuvres de monsieur Daniel Honoré sur une scène de théâtre.



« On a commencé en 1990 (il y a 28 ans). »