A la Une ..

Hommage à Claude Vinh San, un artiste inoubliable

Claude Vinh San est décédé le 13 juillet 2016 à 82 ans, il était accordéoniste, auteur-compositeur et interprète. Beaucoup d'entre vous se rappelleront de la chanson "Manzel Régina" qui aura marqué toute une génération.



François Salez et Rodolpho Ozan ont souhaité lui rendre hommage. Ils ont rencontré deux de ses frères, Yves et Thierry Vinh San, mais aussi une de ses petites filles, Kathleen. Une façon inédite de découvrir ce musicien.

David Lapierre d.lapierre.zinfos974@gmail.com