Courrier des lecteurs Hommage à Brigitte Croisier

Par Martine et Reynolds MICHEL - Publié le Dimanche 13 Décembre 2020 à 09:04 | Lu 45 fois

Brigitte Croisier, militante féministe culturel et ancienne professeure de philosophie, s’en est allée, en quittant son époux, sa fille, ses ami-e-s de toutes parts, et l’île qu’elle aimait par-dessus tout. « L’île encercle, enserre et on ne peut s’en éloigner qu’en la quittant, en rompant le lien », écrivait-elle dans Ailleurs et ici. Elle a, malgré elle, largué les amarres, surprise par une maladie arrivée à l’improviste. Elle aimait la vie, heureuse d’exister. Elle aimait lire et écrire.



Elle était toujours disponible pour ses proches et ses ami-e-s. Elle était disponible pour l’écriture, notamment pour faire connaître l’île en sa vérité à travers les écrits d’Alain Lorraine, du père René Payet, de Paul Vergès... et à travers son propre récit de vie, Ailleurs et Ici.



C’est une épouse, une mère, une amie de la culture réunionnaise et de Témoignage Chrétien de La Réunion, qui effectue « l’ultime voyage, celui qu’on accomplit seul », selon ses propres paroles. Brigitte, tu appartiens définitivement à la Terre Réunionnaise et tu es à jamais présente, mais autrement.



A Jean-Yves et à sa fille, nous leur disons toute notre affection dans cette douloureuse épreuve.



Martine et Reynolds MICHEL, Le Port





Publicité Publicité