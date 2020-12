Communiqué Hommage à Brigitte Croisier

Les réactions sont nombreuses suite au décès de Brigitte Croisier, Professeure de Philosophie et écrivaine.

Huguette BELLO, maire de Saint-Paul : C’est avec tristesse que j’apprends le décès de Brigitte CROISIER. Elle a participé aux combats que l’Union des Femmes Réunionnaises a menés et contribué à l’émancipation des femmes.



L’Union des Femmes Réunionnaises et moi-même, faisons part de nos sincères condoléances affectueuses et attristées à son mari Jean Yves LANGENIER et à leur fille Murielle ainsi qu’à tous leurs proches.



Emmanuel Séraphin, président du TCO : C’est avec une profonde tristesse que j‘apprends le décès de Brigitte Croisier.



Ma première pensée va à son époux Jean-Yves Langenier et à sa fille Muriel ; je leur souhaite beaucoup de courage dans cette douloureuse épreuve.



Enseignante, professeur de philosophie, Brigitte Croisier était une intellectuelle qui avait fait le choix de s’engager pleinement à la Réunion, au côté de son conjoint dont elle a partagé toute la vie militante.



Epouse du Maire du Port et du Président du TCO, Jean-Yves Langenier, Brigitte Croisier était surtout connue pour son engagement dans la vie intellectuelle aux côtés du Parti communiste réunionnais et de l’UFR.



Avec Laurence Vergès et Ginette Ramassamy , elle a été l’une des principales animatrices de la « Commission Culture Témoignages », à l’initiative à l’époque de l’organisation de grandes conférences à La Réunion . Dans ce cadre, elle a activement participé à la venue dans notre île de personnalités aussi éminentes qu’Albert Jacquart, Georges Amado, René Depestre, Jean Ziegler …



Très impliqué dans le milieu culturel, elle a écrit un récit de vie sur le père Réné Payet et un livre consacré au poète Alain Lorraine .



Naturellement sensible aux idées de Paul Vergès dont elle a été l’une des proches collaboratrices, elle a notamment réalisé avec lui le livre d’entretien « D’une île au Monde » et plus récemment , coécrit un ouvrage sur sa vie politique avec Bernard Idelson et Geoffroy Géraud-Legros..



A tous ceux qui l’ont connue, Brigitte Croisier laissera le souvenir d’une intellectuelle engagée, fidèle à ses idées et pleine d’humanité.



En mon nom personnel et au nom du TCO, j’adresse mes sincères condoléances à Jean-Yves Langenier, à leur fille Muriel et à tous leurs proches.



Le bureau du PCR : Le Parti Communiste Réunionnais a appris avec tristesse le décès de notre amie et camarade Brigitte CROISIER, des suites d’une longue maladie.



Professeure de Philosophie, elle a collaboré à Témoignages Chrétien de La Réunion. Elle été la biographie et l’assistante personnelle de Paul VERGES.



A Jean Yves LANGENIER, son époux, et à leur fille, le PCR présente ses sincères condoléances et leur témoigne de toute leur solidarité.







