Hommage à Boris Gamaleya, grand poète réunionnais

Ce mardi 21 septembre s’est tenue à la Bibliothèque Départementale à Saint-Denis l’ouverture de la Décade Gamaleya. Étaient présents Stéphanie POINY-TOPLAN, Conseillère Régionale, Déléguée aux affaires culturelles, Béatrice SIGISMEAU, Vice-Présidente du Département, Danielle BARRET, Commissaire de la Décade, Marie-Jo LO-THONG, Directrice de la DAC-OI, et Chantale MANES-BONNISSEAU, Rectrice de l’Académie.



Boris GAMALEYA était un poète Réunionnais, un pionnier des études créoles et défenseur de La Réunion.



Pendant ces 10 jours, 8 événements mettront en valeur l’œuvre de Boris GAMALEYA. Le natif de Saint-Louis aura laissé derrière lui 11 recueils de poésie, un « roème », une pièce de théâtre, sans compter les contes populaires en créole.



L’exposition « Magma et Météores » est à découvrir jusqu’au 30 septembre à la Bibliothèque Départementale de La Réunion.

" Boris GAMALEYA nous parle de magma, de mythes. Il nous aide à comprendre le monde. "

Marie-Jo LO-THONG, Directrice de la DAC-OI



" Cette décade met en valeur une discipline parfois oubliée, la poésie. Boris GAMALEYA mérite un hommage fort à la hauteur de son oeuvre et de son implication politique pour son île. La Réunion peut être fière. "

Stéphanie POINY-TOPLAN, Conseillère Régionale, Déléguée aux Affaires Culturelles

Le poète réunionnais Boris Gamaleya s’est éteint le 30 juin 2019 à Barbizon, en île de France.



Un événement en hommage à ce grand poète réunionnais va s’organiser sur 10 jours (décade), du 21 au 30 septembre, en divers lieux.



Cet évènement prend le nom de « Décade à Boris Gamaleya ».



Le projet est porté par l’association La Réunion des Livres, sa conception et sa programmation sont menées par Danielle Barret, commissaire de l’événement. Le projet est soutenu par la Dac, la Région, le Département, les communes de St Denis, St Paul, St Louis, La Plaine de Palmistes , la Bibliothèque départementale et le Musée de Villèle.

Un événement qui se déploie sur toute La Réunion



Une des particularités de la Décade à Boris Gamaleya est sa couverture du territoire. Les organisateurs ont souhaité que l’hommage essaime dans divers lieux marquants pour la vie et l’oeuvre du poète : les communes dans lesquelles il a vécu, les lieux qui font sens dans son oeuvre. Villèle renvoie à certains de ses écrits et porte aussi une dimension spirituelle. La bibliothèque départementale pour la dimension patrimoniale de son œuvre : documentation et conservation de ses ouvrages, point de départ de l’exposition qui jouera un grand rôle de médiation de l’oeuvre de Gamaleya et au-delà de la production poétique de la Réunion, auprès de divers publics et notamment de la jeunesse.



Un événement aux multiples dimensions



La Décade à Boris Gamaleya est un moment de recueillement à la mémoire d’un grand auteur de La Réunion ; l’évènement se veut spirituel et symbolique, il invite à se souvenir d’un personnage engagé, à se souvenir de ses textes, ses mots et ses paroles.



Cette Décade propose aussi une dimension artistique à travers des créations qui permettront de saluer le talent de l’auteur en faisant une relecture inédite de son œuvre.



La Décade est aussi un événement littéraire et poétique. Plus que de donner une place de choix au genre poétique, souvent oublié des programmations culturelles, la Décade permettra de développer une véritable réflexion sur la poésie à partir de l’oeuvre fondatrice de Gamaleya, avec des tables rondes auxquelles participeront artistes et écrivains.



La notion de transmission, la dimension pédagogique, est également au coeur du projet de la Décade. Les différents temps forts de ces 10 jours ainsi que l’exposition et son itinérance vont permettre aux publics de découvrir, ou redécouvrir différemment, l’oeuvre de Gamaleya et à travers elle tout un pan de l’histoire littéraire de La Réunion.





