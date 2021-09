A la Une . Hommage : Quand Belmondo tournait à La Réunion

La disparition de Jean-Paul Belmondo suscite énormément d’émotion, notamment à La Réunion où il avait tourné en 1968. Plus de 50 après, l’acteur laisse le souvenir d’être la première star venue dans l’île. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 7 Septembre 2021 à 14:15





Le film ne sera pas un chef-d’œuvre et les protagonistes en font rarement mention. Pourtant, ce tournage s’est bien inscrit dans la mémoire collective de l’île. Il est également une magnifique carte postale de La Réunion d’une autre époque.



La Réunion Lontan



L’intrigue du film démarre à La Réunion. Jean-Paul Belmondo campe les traits de Louis Mahé, un riche industriel de l’île qui attend l’arrivée de sa future épouse qu’il n’a jamais rencontrée. Mais la femme qui arrive sur le port de la Rivière des Galets à bord du Mississipi, le navire qui transporte le courrier, n’est pas celle attendue.



Parmi les lieux de l’île qui ont bénéficié des projecteurs, l’église de Sainte-Anne est l’un des plus marquants. C’est à l’intérieur que les personnages principaux se marient sous les ordres d’un prêtre incarné par Albert Ramassamy, qui deviendra sénateur.



L’une des autres images marquantes est le passage de Bebel sur la route en corniche à bord de sa Peugeot 403, avant que celle-ci ne devienne la route du littoral.



Enfin, c’est surtout le château Belair qui a bénéficié de ce tournage. Cette vieille villa créole de 295 m2 sur un terrain de 20.000m2 se situe au Tampon. Associée à ce tournage, elle change de propriétaire à de nombreuses reprises. Sa dernière mise en vente remonte à 2018.



En 2011,



Un film qui a fait des petits



