A la Une .. Hommage : Les adieux à Agnès Gueneau

Agnès Guéneau, figure réunionnaise, autrice inspirée de La terre Bardzour, gramoun, de Ferveurs, du Chant des kayanm, s'est éteinte ce vendredi. Par NP - Publié le Vendredi 10 Février 2023 à 15:39

Cyrille Melchior, président du Conseil départemental :



Nous apprenons avec une immense tristesse la disparition de Madame Agnès Guéneau, une grande réunionnaise, autrice inspirée de La terre Bardzour, gramoun, de Ferveurs, du Chant des kayanm...



Créative, engagée, passionnée, toujours attentive à l'émergence d'une expression littéraire et poétique, libre et authentique, Agnès Guéneau aura marqué son temps de sa présence aussi active que discrète. Elle a en effet été une des toutes premières écrivaines en langue créole. Professeur de lettres agrégée du Lycée Leconte de Lisle, elle y a organisé des concours mémorables qui ont fait le bonheur des jeunes auteurs des années 70. Aux premières assises de la culture, en 1982, sa contribution en faveur de la diversité artistique et culturelle et son action déterminée pour un 20 Désanm férié furent majeures.



Le Conseil départemental s'honore de l'avoir comptée parmi les membres du Comité d'organisation du 150ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage en 1998 et de sa présidence du jury du Prix littéraire de l'océan Indien qu'elle a assurée pendant plusieurs années, avec une autorité et une générosité unanimement appréciées.



En mon nom personnel et en celui des Conseillers départementaux, j’adresse mes condoléances les plus sincères à toute sa famille.



Roger Ramchetty, Président du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement (CCEE) :



Membre de la première mandature du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de La Réunion (CCEE) en 1984, elle siégeait au nom du Mouvman pou nout drwa kozé et l'Office régional des oeuvres laïques d'éducation par l'image et le son (OROLEIS).

C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons son décès. Au nom de notre conseil et de tous ses membres, j'adresse toutes mes condoléances à sa famille et ses proches.

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis :



Kan in pyébwa i vé kontinyé viv, li va sobat pou donn in Flèr. Kèm la tèr lé dir angalé, son Flèr sora ranpli Lamour, pou fé énèt in frwi, pou nirbou arfane lo grin, pou fé nésans in karo zoli pyébwa. Nout Lang-kozé la énèt konm so pyébwa. Tanpir-kipé, in bann konbatan la liberté, la déméné pou fé viv ali, fé respèk ali, fé yèm ali, fé pouss ali anzoli-zoli . Si zordi nou lé fyèr nout Lang-kozé, si nou koz ali, si nou viv ali, sé akoz anparti in Pyébwa i apel Madame Agnès Gueneau. Fanm là, la démavouz la tèr konyé pou nirbou fane lo grin, fé pouss lo plan lo mo-kréol, aroz ali ek Lamour, ek Respé, port ali anlèr ek Mouvman pou nout Drwa Kozé, pou défann ali ziska dovan FR3 Paris. Pou di bana: « Donn in lasiz nout Kozé-Kréol, pa konm in folklor, mé konm in Lang, parsk li lé in Lang». Zordi nou aprann lo dépar Madame Agnès Gueneau pou son gran voyaz. Angrankèr, nou rann ali omaz, nou di ali Mersi bonpé pou lo grin li la fané, pou pyébwa li la fé pousé, pou siklone li la traversé. Zordi napwin solman in pyébwa, zordi néna in karo pyébwa i apel la foré Agnès Gueneau. Mersi Madame.