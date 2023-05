A la Une . Hommage : Hervé Marodon nous a quittés

Figure du secteur des transports et de la logistique, mais aussi du sport automobile péi, Hervé Marodon est décédé ce matin. Le monde du rallye réunionnais est en deuil, après la perte d’un de ses piliers depuis de nombreuses années. Par La rédaction - Publié le Jeudi 4 Mai 2023 à 11:30

Il a été pendant plusieurs années le visage de Transport Logistique de France (TLF) et directeur général de Transit Transports Routiers, Aériens et Maritimes, avant de prendre la présidence du Grand Port Réunion en 2013, Hervé Marodon est décédé ce matin. Malade depuis quelque temps, il n’avait pourtant rien perdu “de son sens de l’humour et de ses souvenirs de rallye”, témoigne Alain Albany, une autre figure du sport auto à La Réunion.



“Hervé faisait partie de ma vie depuis que j’étais petit. Mais je l’ai surtout fréquenté à partir des années 80, quand j’ai commencé à m'intéresser au rallye. J’ai beaucoup appris avec lui sur l’organisation de courses”, poursuit Alain Albany. “C’était un homme d’une grande stature, fidèle à ses principes et respectueux des règles. Presque toutes les courses de l’île doivent quelque chose à Hervé. Il laissera un grand vide dans le sport auto ici”, conclut son ami.