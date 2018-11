Homicide St-Louis: Les gardes à vue prolongées et déférées dimanche matin

Suite au corps d’un homme retrouvé égorgé à son domicile, à Saint-Louis, deux hommes, le frère de la victime et un voisin, ont été placés en garde à vue.



Les circonstances de cet événement tragique sont encore à déterminer.



Une autopsie du corps a été réalisée, mais les résultats n'ont pas encore été dévoilés.



Des analyses toxicologiques et anatomo-pathologiques ont donc été ordonnées pour pouvoir déterminer de façon définitive les causes de la mort.



Les deux accusés ont vu leur garde à vue se prolonger samedi soir.



Ils seront déférés au tribunal ce dimanche matin, à partir de 9h30, en vue d’une ouverture d’information.



Un éventuel débat avec le Juge Des Libertés pourrait avoir lieu demain aux alentours de 11 heures.