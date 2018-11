A la Une . Homicide St-Louis: Les deux suspects mis en examen et placés en détention provisoire

Deux hommes ont été déférés au tribunal de Saint-Pierre ce dimanche matin dans la cadre de l'homicide du quadragénaire Saint-louisien.



Ce n'est autre que le frère aîné de la victime Jean-Denis Ropauld et d'un voisin.



Entendus toute la matinée à la barre, les deux accusés ont été mis en examen et placés en détention provisoire jusqu'à leur procès.



Bien qu'entendus est un bien grand mot car les deux présumés coupables se sont murés dans le silence.



Or le frère de la victime a déjà déjà condamné à quatre reprises: trois fois pour des délits routiers et une fois plus récente pour des menaces de mort sans lien avec les présents faits.



Ce dernier a reconnu dans un premier temps avoir donné des coups de couteau à son frère à la suite d'une dispute pour motifs familiaux, avant de déclarer, qu’en réalité, il ne se rappelait de rien.



En effet, pour rappel, les faits se sont déroulés sur fond d'alcool.



Il a également expliqué avoir passé de l'alcool à brûler sur le visage de son frère pour nettoyer les traces de sang, sans pouvoir expliquer l’origine des brûlures constatées.



Quant au voisin et ami présent, il assure ne pas avoir assisté à ces violences.



Les investigations vont désormais se poursuivre sous l’autorité d’un juge d’instruction, et notamment des expertises médico-légales, psychologiques et psychiatriques, de nombreuses zones d’ombre subsistant dans ce dossier.



Bien que les résultats de l'autopsie ne soient pas encore révélés: la piste criminelle est donc fortement envisagée.

