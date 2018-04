Home jacking à St-Gilles : Un couple déféré ce jeudi

Impliqués dans un home-jacking à Saint-Gilles dans la nuit de lundi à mardi, un homme et une femme seront déférés ce matin devant le procureur de Saint-Denis.



La victime était seule à son domicile au moment des faits. Selon les informations du Journal de l'île, la victime aurait décrit son agresseur comme étant le compagnon de sa soeur. Ce dernier lui aurait donné des coups à l'aide d'une lampe torche, l'aurait attaché et menacé avec une tronçonneuse.



Le malheureux n'a pu donner l'alerte que le lendemain.



La femme, qui n'est autre que la propre soeur de la victime, n'a pas participé directement à ce cambriolage mais l'aurait planifié avec son complice âgé d'une vingtaine d'années. Frère et soeur son en effet en conflit pour une question d'héritage explique le JIR.



Les suspects ont nié cette agression lors de leur garde à vue. Une information pour judiciaire pour violences, séquestration et vol est envisagée par le parquet, ajoute le média.