A la Une . Holcim attaquée en justice par 11 anciens salariés : Le délibéré fixé au 28 avril

Dans l'affaire opposant la société Holcim à une dizaine de ses salariés devenus auto-entrepreneurs suite à une modification de leur contrat de travail, le délibéré a été renvoyé au 28 avril prochain. Après l'audience qui s'est déroulée ce matin, l'avocat de la partie civile, Me Iqbal Akhoun, reste serein quant à l'issue de cette affaire, certain que la cour relèvera le motif de rupture abusive de ces contrats. Par SI - Publié le Jeudi 17 Février 2022 à 15:15



Ubérisation : Holcim attaqué en justice par 11 anciens salariés Comme lors du passage de ses clients devant le bureau des conciliations en mai 2021, Me Iqbal Akhoun n'a pas manqué de rappeler aux juges le caractère irrégulier de la requalification des contrats de ses clients. "Nous ne sommes plus dans un lien de subordination mais bien dans un lien de domination, ce sont des gens qui sont sous tutelle, qui n'avaient aucune possibilité d'organiser leur travail", lance la robe noire, n'hésitant pas à parler de rupture abusive du contrat.



L'avocate de la défense, Me Laëtitia Rigault, en fait une toute autre lecture. Elle voit dans la démarche des transporteurs une volonté d'être mieux rémunérés en passant par la voie judiciaire. "En 2019, lorsqu'Holcim lance un appel d'offres aux transporteurs, ces derniers décident de ne pas y répondre : on ne répond pas à l'appel d'offres mais on pense tout de suite à l'indemnisation qui sera supérieure à ce qu'ils auraient perçu en effectuant le travail. On se dit qu'il est beaucoup plus rentable de saisir la justice", indique-t-elle, demandant le renvoi de cette affaire devant la cour d'appel du tribunal de commerce de Paris.



