Communiqué Holcim Réunion poursuit le recentrage de ses activités Holcim Réunion indique poursuivre le recentrage de ses activités. Une rencontre a eu lieu à la CCIR ce lundi avec un collectif de transporteurs. Pour l'entreprise, il s'agit de sensibiliser ses partenaires à la situation de la société afin de renforcer la collaboration et d'envisager des solutions d’avenir acceptables pour toutes les parties. Le communiqué :

La mise en œuvre de la stratégie de recentrage des activités de Holcim Réunion nécessaire afin de soutenir la pérennisation de ses activités sur l'île se poursuit depuis plusieurs semaines.



Dans ce contexte, et dans le prolongement des comités transports déjà existants, l'entreprise rencontre depuis deux mois ses partenaires transporteurs afin de leur présenter la situation de la société et de discuter ensemble des inévitables adaptations à mettre en oeuvre pour préserver l’activité Béton Prêt à l’Emploi.



A ce jour, la majorité des partenaires transporteurs a d’ores et déjà participé à cette rencontre avec les représentants de la Direction. C'est dans la continuité de cette démarche que s'est tenue la réunion de ce lundi après-midi à la Chambre de commerce et d'industrie à laquelle était présent le collectif de transporteurs avec lequel Holcim Réunion n'avait pas encore eu l'occasion d'échanger jusqu’à présent. Holcim Réunion remercie la Chambre de commerce et d’industrie, d’avoir offert un lieu pour cette réunion.



Pour Holcim Réunion, il s'agit de sensibiliser ses partenaires à la situation de la société afin de renforcer la collaboration et d'envisager des solutions d'avenir acceptables pour toutes les parties.







