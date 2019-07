A la Une . Hiver austral oui mais soleil avant tout!

2019 JUILLET 02 06h00 REUNION



Bonjour toutes et tous!



Image webcam: le volcan lui aussi s'exposera fièrement au soleil aujourd'hui. METEO REUNION



REMARQUES GENERALES:

1: Quelques températures minimales(à ma connaissance) de la nuit dans les stations de Météo France: 2.6° à Bellecombe, 4.7° au Maïdo, 5.6° à Bourg Murât et à la Nouvelle...

MétéoR Océan Indien relève 2.7° à 1790m(TBassins) et 5.1° à NDame/Paix.



2: -en seconde partie de nuit des averses passagères de faible intensité ont touché Saint Philippe/Sainte Rose, les plaines et les hauteurs du Nord-Est. Ailleurs la nuit est restée sèche.



Ce matin le ciel est rapidement dégagé sur la quasi totalité de l'île. Des nuages peuvent s'accrocher aux pentes du volcan et mouiller par endroits. Mais sa Majesté bénéficie elle aussi d'un fier soleil d'hiver austral.



Le thermomètre retrouve des valeurs plus tropicales dès le milieu de la matinée notamment sur l'Ouest.



Cet après-midi la couverture nuageuse est modérée dans les hauts et se concentre davantage sur les pentes de l'Ouest et peut s'étirer jusqu'au littoral Nord-Ouest et Sud-Ouest.

Les averses sont rares.

Les sommets toisent fièrement les nuages.

En règle générale le littoral conserve une belle luminosité.

Petit bémol pour les pentes Est du volcan et pour la région de Saint Philippe/Sainte Rose toujours plus exposées aux quelques paquets nuageux parfois pluvieux poussés par les vents .



3: l'alizé est modéré avec des rafales qui intéressent principalement les régions de Pierrefonds et Gillot.

Brises sur les plages de l'Ouest qui se renforcement un peu et temporairement l'après midi.



La haute mer est houleuse mais praticable.

Température du lagon autour de 24.5°.



4: la nuit prochaine: quelques averses peuvent toucher de temps en temps les régions Est de l'île.

Ailleurs nuit calme et fraîche.



5: TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:



SAINT DENIS: Maximum de 25/26° Celsius



LE PORT : Maximum de 27° Celsius



SAINT GILLES: Maximum de 27/28° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 25/26° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 25/26° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 23/24° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 24° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 25° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 25/26° Celsius



VOLCAN: Maximum de 15° Celsius



MAIDO: Maximum de 15° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 17° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 19° Celsius



CILAOS: Maximum de 20° Celsius



SALAZIE: Maximum de 19° Celsius



Sur ce je vous souhaite une excellente journée!



