Hiver austral : grosse houle vendredi, nuit bien fraîche et retour de l'alizé lundi

2019 JUILLET 11 07h10 REUNION



Bonjour toutes et tous!



Graphique: des vagues moyennes de 5 à 6 mètres sont anticipées en fin de journée de Vendredi. METEO FRANCE



REMARQUES GENERALES:

1: Jeudi 11 : du vent d'ici la fin de la matinée et cet après midi sur les plages de l'ouest. Il remonte en Baie de la Possession. Des rafales aussi du côté de Saint Philippe/Sainte Rose.

Soleil hégémonique ce matin qui permet au thermomètre de remonter. On atteint encore les 28° sur le Port et Saint Gilles et 27° sur le Nord et le Nord-Est.

Cet après-midi l'intérieur est souvent sous les nuages qui débordent sur le littoral Nord et Est. Des averses sont possibles dans les hauts du Nord-Est ou vers la PDPalmistes.

Le soleil résiste sur les plages de l'Ouest.

Haute mer houleuse et au déferlement sur les côtes Sud et Ouest.

Température du lagon: autour de 25°.



2: - la nuit de Jeudi à Vendredi: le frais est vif dans les hauts. Retour d'une sensation d'hiver austral ces nuits prochaines.



3: Vendredi 12 : la houle grossit assez rapidement pour atteindre 5 à 6 mètres en moyenne en fin de journée. METEO FRANCE signale que les plus grosses vagues pourront culminer à plus de 10m. Les sorties en mer sont fortement déconseillées Vendredi et Samedi.



Alors que la moitié Nord de l'île sera abritée par le relief en matinée et jouira d'un soleil généreux, la moitié Sud-Ouest sera exposée à des averses potentielles notamment dans les hauts du Sud et vers le Sud Sauvage.

Toujours du vent en rafales sur les plages de l'Ouest.



4: Samedi 13 : a priori soleil d'hiver en abondance. La sensation de fraîcheur sera nette dès que les rayons du soleil seront absents notamment dans les hauts. Toujours des rafales sur les plages de l'Ouest. La houle commence à baisser en intensité.



5: Début de semaine prochaine : retour de l'alizé avec un anticyclone qui se met en place au Sud Sud-Ouest des Mascareignes.





5: TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU JEUDI 11 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE: températures encore au dessus des normales de saison aujourd'hui avant le retour à un temps plus frais et davantage de saison.



SAINT DENIS: Maximum de 27° Celsius



LE PORT : Maximum de 28° Celsius



SAINT GILLES: Maximum de 28° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 26/27° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 26/27° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 25/26° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 26/27° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 27° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 27° Celsius



VOLCAN: Maximum de 17° Celsius



MAIDO: Maximum de 15° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 18/19° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 20° Celsius



CILAOS: Maximum de 22/23° Celsius



SALAZIE: Maximum de 22° Celsius



Sur ce je vous souhaite une excellente journée!



