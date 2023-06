A la Une . Hiver austral : Le froid s’installe dans les Hauts

Les habitants des pentes et des cirques de l’île l’auront remarqué, depuis quelques nuits, la température baisse et l’hiver austral prend ses quartiers à La Réunion. Cette nuit, ce sont 2°C qui sont attendus à la Plaine-des-Palmistes, ou 6°C à Cilaos. Par La rédaction - Publié le Lundi 19 Juin 2023 à 10:41

L’hiver austral est là, et le froid commence à se faire sentir dans certains coins de l’île. Ainsi, le givre est déjà présent ce matin à la Plaine des Cafres, alors que les températures devraient rester fraîches ce soir.



La nuit prochaine va sans doute être aussi froide. Comme d’habitude, le secteur de la Plaine-des-palmistes et de la Plaine des Cafres est le plus concerné, avec une température minimum attendue de 2°C. Du côté de la Roche-Ecrite, les randonneurs vont être mis au frais, avec seulement 10°C dans ce coin de l’île.



Sur les côtes, les températures vont rester clémentes, avec toujours une vingtaine de degrés au compteur. D'après Météo-France, la situation devrait s’améliorer dans le milieu de semaine, avant une nouvelle petite baisse des températures à partir de la semaine prochaine.