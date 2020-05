A la Une .. Hiver austral : La fraîcheur au rendez-vous "Le froid lé là à La Réunion", commente Météo France, avec notamment une grande fraîcheur nocturne : 1.9°C sous abri et -3°C au sol relevés au Maïdo. Par A.D - Publié le Mardi 19 Mai 2020 à 10:13 | Lu 301 fois

L'hiver austral est bel et bien là, en témoignent les relevés de Météo France pour la nuit dernière. "Un thermomètre qui a eu du mal à rester au-dessus des 20°C sur les régions littorales et qui est descendu dans les hauts jusqu'à 1.9°C au Maïdo (-3°C mesuré à 10 cm du sol !) et même 1,5°C à la Plaine des Chicots. Ces températures observées sont en moyenne 2°C en dessous des normales de saison mais localement l'écart va jusqu'à 6°C comme au Maïdo."



Le temps devrait rester frais et venteux au cours des prochains jours.





