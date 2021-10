A la Une . Hiver : La métropole remet ses pendules à la bonne heure

Comme tous les ans, chaque dernier dimanche d’octobre, l’Hexagone, comme le l’ensemble de l’Europe, passe à l’heure d’hiver et cela pourrait bien être la dernière fois. Par Sophie Fontaine - Publié le Samedi 30 Octobre 2021 à 14:00

Si vous êtes en métropole, il faut donc reculer votre montre d’une heure à partir de ce dimanche 31 octobre. La nuit durera une heure de plus dès ce samedi, tandis qu’à compter de dimanche le soleil se couchera une heure plus tôt (en Europe).



Un passage à l'heure d'hiver



Ce changement d’heure saisonnier a été instauré en France métropolitaine en 1976 pour économiser l'énergie en réduisant les temps d'éclairage artificiel le soir, à la suite du choc pétrolier de 1973-1974 et l'envolée des prix du pétrole.



De plus en plus contestée, cette mesure qui devait être provisoire est toujours appliquée, pourtant, le passage à l’heure d’hiver a bien failli ne pas avoir lieu cette année, et pourrait disparaître à l’avenir.



Le changement d'heure amené à disparaître



À l’issue d’un vote des députés européens, sa suppression avait fait l’objet d’un vote au Parlement européen en 2019. Les députés européens avaient alors adopté à grande majorité (410 voix pour, 192 voix contre) un maintien de l’heure d’été ou de l’heure d’hiver, tout au long de l’année.

Le projet laissant à chaque pays de l’Union Européenne le choix de rester à l’heure d’hiver ou l’heure d’été, les eurodéputés avaient tout de même souhaité qu’ils se coordonnent pour garantir que cela “ ne perturbe pas le fonctionnement du marché intérieur”.

La mesure aurait dû être en vigueur dès cette année, mais en raison de la pandémie, le dossier du changement d’heure saisonnier a été mis en pause.