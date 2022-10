A la Une . Historique : Dimitri Payet à 100 pour 100

Le Réunionnais est devenu hier le premier joueur au XXIe siècle à inscrire 100 buts et faire 100 passes décisives dans le Championnat de France. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 9 Octobre 2022 à 07:12

C’est une soirée douce-amère pour Dimitri Payet. Alors que son équipe avait la possibilité de rester en tête de la Ligue 1 avec le match nul du PSG, les Phocéens se sont inclinés pour la première fois de la saison face à Ajaccio 2 buts à 1.



Un match presque "à oublier" s’il n’était pas marqué d’un prestigieux record. En effet, en marquant sur penalty, Dimitri Payet est devenu le premier joueur à inscrire 100 buts et fait 100 passes décisives dans championnat de France au XXIe siècle.



Un moment historique que le Saint-Philippois a célébré avec émotion. Rarement titulaire depuis le début de saison, le meneur de jeu n’avait pas marqué depuis le 22 avril dernier face à Nantes.



Après 17 saisons parmi l’élite française, Dimitri Payet a définitivement marqué l’histoire du sceau de son talent.



