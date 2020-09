A la Une . Hippolyte Foucque, figure historique de l'éducation à La Réunion, mis à l'honneur à l'occasion des journées du patrimoine

À l'occasion des journées européennes du patrimoine, un hommage sera rendu ce vendredi par l'Académie de l'île de La Réunion (à ne pas confondre avec le rectorat) à Hippolyte Foucque, figure marquante de l'histoire éducative et culturelle de l'île au XXe siècle. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 18 Septembre 2020 à 15:00 | Lu 216 fois

Cet hommage de l'Académie de La Réunion fait suite à celui consacré l' an dernier à Albert Lougnon. Il s' inscrit dans un projet d' ensemble qui intègre les nouvelles rubriques qu'a accueillies le bulletin de la société savante depuis plusieurs numéros et qui vise, en faisant mieux connaître nos Académiciens et leurs œuvres, à rendre compte du travail de l' Académie, dans la production et la diffusion du savoir à La Réunion.



Chaque initiative mise en oeuvre doit être comprise comme étape pour la réalisation de ce grand projet , à horizon de cinq ans , sur une Histoire de l'Académie et l'Histoire des savoirs à La Réunion.



Né le 15 mars 1887 à Sainte-Marie, Hippolyte Foucque débute ses études secondaires au lycée Leconte de Lisle (aujourd'hui le collège Bourbon, l'actuel lycée Leconte-de-Lisle ayant été reconstruit à la cité scolaire du Butor) à Saint-Denis avant de prendre la direction de Paris pour des études de lettres à La Sorbonne entre 1904 et 1910. Agrégé de lettres en 1913, il est mobilisé l'année suivante lors de la campagne de Salonique. Pour ses trois années passées sur le front, il décroche la croix de guerre en 1916 avant de regagner son île et le lycée Leconte-de-Lisle en 1917. Il y enseignera jusqu'en 1930, année à laquelle il devient proviseur titulaire de l'établissement.



En plus de sa casquette de proviseur, Hippolyte Foucque a occupé la fonction de chef de service de l'instruction publique dans l'île et deviendra même inspecteur d'académie et vice-recteur de La Réunion en 1947, au lendemain de la départementalisation, jusqu'en 1952 et son départ à la retraite.



Connu également pour son engagement dans le milieu culturel, social et culturel, Hippolyte Foucque a notamment écrit de nombreux ouvrages sur la poésie, et notamment sur l'oeuvre de Leconte de Lisle, dont il était un des plus éminents spécialistes. Il participera également à des revues littéraires et scientifiques et fut membre et président de la société savante de l'Académie de l'île de La Réunion entre 1932 et 1970, année de son décès. Il sera même journaliste culturel à l'ORTF, collaborateur du Journal de l'île de La Réunion en tant que critique littéraire et même rédacteur en chef du quotidien Le Peuple, entre autres.



Pour le sociologue et historien Raoul Lucas, membre de l'Académie de l'île de La Réunion, la trace laissée par Hippolyte Foucque est indissociable de l'histoire contemporaine de l'île. Il a souhaité à travers l'exposition "La passion d'une île, l'oeuvre d'un maître" dont il est chef de projet, faire découvrir dans une mise en perspective historique, la carrière d'Hippolyte Foucque et la richesse de son oeuvre. "Exceptionnelles par la durée et la multiplicité de ses engagements, qui resteront sans équivalent dans notre histoire", explique l'universitaire.



L'hommage à Hippolyte Foucque se fera en deux temps. La première séquence débutera ce vendredi à 18h à la villa Foucque, située dans la rue Jules Auber. Cette soirée hommage se fera sur invitation, crise sanitaire oblige. Le public pourra assister à une exposition retraçant la vie et l'oeuvre d'Hippolyte Foucque, à travers plusieurs panneaux, des diaporamas, entrecoupés d'interventions des membres de l'Académie de l'île de La Réunion.



La seconde séquence aura lieu le 28 novembre prochain au Moca à Montgaillard. Une journée qui se fera également sur inscription et les travaux présentés seront organisés autour de quatre axes: la trace laissée par Hippolyte Foucque dans l'histoire de l'éducation à La Réunion, l'Académie sous Hippolyte Foucque, son oeuvre littéraire ou encore ses autres engagements.



















