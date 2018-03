Hip Hop : "Effet secondaire volume 3" dans les bacs

Deux ans après la sortie chez les disquaires du deuxième volume de la compilation Hip-Hop "Effet secondaire volume 2", lauréat de la meilleure compilation Hip-Hop locale nominée aux "Trophées Hip-hop 2009", les associations Opn’Art er Pug remettent le couvert pour la reconnaissance du Hip-Hop à l’île de la Réunion en sortant pour la fin d’année 2009 "Effet secondaire volume 4".



Sur ce troisième volet l’accent à été mis sur la diversité (artistes issus des 4 coins de l’île) et surtout sur le talent de jeunes rappeurs en pleine ascension dans le milieu Hip-Hop local. L'occasion de leur donner un véritable coup de pouce en les faisant apparaître sur cette compilation.



Ce troisième volet est aussi la consécration du travail mené depuis plus de dix ans sur la reconnaissance du Hip-Hop local et aussi sur l’évolution artistique et matérielle (studio d’enregistrement professionnel, vidéo-clips professionnels,distribution etc…).



"Effet secondaire volume 3" promet de devenir la référence en terme de compilation 100% Hip-Hop sur la scène locale en 2010.



La compil est déjà en vente en ligne sur http://www.discoasis.com et pour plus d'informations, se rendre sur http://www.myspace.com/effetsecondairevolume3