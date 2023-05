Communiqué Hindouisme et fonction publique : Lettre ouverte à la Première ministre

Alain Mardaye, président du Collectif pour l'introduction de l'hindouisme à la circulaire FP901 du 23 septembre 1967, et

Perceval Gaillard, député de la 7ème circonscription de La Réunion, interpellent la ministre par le biais d'une lettre ouverte. Par N.P - Publié le Jeudi 11 Mai 2023 à 14:17

Madame La Première Ministre,



Nous tenons à vous remercier pour l’attention que les services de l’État ont accordée à notre requête, portant sur l’introduction de l’hindouisme à la circulaire FP901 du 23 septembre 1967, initiée en mai 2022.



Suite à l’entretien particulièrement constructif que nous avons eu avec Madame la directrice de cabinet de Monsieur le Préfet de La Réunion le 22 décembre 2022 en présence du député Perceval Gaillard, le collectif a été reçu sous le même format par le cabinet de Monsieur le Ministre délégué aux Outre-Mer le 13 février 2023 qui nous accompagne dans notre démarche.



L’opinion publique a manifesté son intérêt et son soutien pour cette demande légitime d’égalité de traitement entre les cultes. Le collectif et Monsieur Gaillard ont d’ailleurs été fortement sollicités à l’occasion du nouvel an le 14 avril dernier et des interrogations se font déjà jour au sujet des possibilités d’absence pour les agents de la fonction publique lors du Cavadi du 2 juin 2023 qui rassemblera des dizaines de milliers d’hindous dans l’île.



Comme le nouvel an tamoul, le Cavadi fait partie des trois dates retenues par l’ensemble des organisations départementales réunies le 15 février 2023 et transmises à Paris.



Dans l’attente de la validation définitive, par votre gouvernement, de l’introduction de l’hindouisme à la circulaire ; nous sollicitons une expérimentation locale qui conduirait les chefs de services à examiner de façon bienveillante les autorisations d’absence des agents de la fonction publique hindous, au même titre que celles des autres confessions dans le département de La Réunion pour cet évènement du mois de juin.



Nous vous prions de recevoir, Madame La Première Ministre, l’expression de nos respectueuses salutations.



Alain Mardaye,

Perceval Gaillard, Coordinateur du Collectif Député de la 7ème circonscription de La Réunion