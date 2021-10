Hexagone - Réunion : "Une fracture numérique importante qu'il convient de réduire"

Le courrier :



Monsieur le ministre,



Je souhaite aujourd’hui attirer votre attention sur la fracture numérique qui existe entre l’Hexagone et l’île de La Réunion. Dans un rapport d’information portant sur l’urgence économique Outre-mer, à la suite de la crise du Covid-19 publié en 2020, le Sénat estimait en effet l’an dernier que près d'un Réunionnais sur quatre ne s'était jamais connecté à internet.



Plus grave encore, d’après les informations dont ils disposent, près de 48% des Réunionnais de moins de 45 ans auraient des compétences faibles voire inexistantes en informatique, contre 27% dans l’Hexagone.



Alors que le numérique est toujours plus présent dans notre quotidien, la France ne peut tolérer qu’une partie de ses citoyens soit mise à l’écart.



Il apparaît donc essentiel de lutter activement contre la fracture numérique afin de la résorber durablement. Trois mesures pourraient ainsi mettre La Réunion sur la bonne voie.



Tout d’abord, les associations dont l’objectif est de participer au développement numérique devraient faire l’objet d’une promotion active auprès des Réunionnais. Une meilleure information quant aux initiatives préexistantes permettrait au plus grand nombre d’en bénéficier.



Ensuite, des formations publiques d’introduction au numérique devraient être organisées régulièrement et ouvertes à toutes et à tous. Il s’agit de la manière la plus efficace de faire baisser efficacement le taux d’illectronisme (?), et trop peu y ont encore accès.



Enfin, et alors que le gouvernement souhaite dématérialiser toutes les démarches administratives d’ici la fin 2022, il convient d’adopter pour La Réunion des dispositions transitoires spécifiques tenant compte des populations touchées par l’illectronisme.



Comme le recommande le Sénat dans son rapport sur l’Urgence économique Outre-mer, il est important de maintenir des guichets de proximité pour qu’aucune démarche administrative ne soit accessible uniquement par voie dématérialisée.



En agissant dès aujourd’hui, la fracture numérique pourrait disparaître d’ici quelques années.



Je vous demande donc, Monsieur le ministre, de bien vouloir étudier avec la plus grande attention ces différentes propositions, qui pourraient permettre de grandement réduire les inégalités numériques entre citoyens hexagonaux et citoyens réunionnais.



Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir, Monsieur le ministre, l’assurance de ma haute considération.



Nadia RAMASSAMY