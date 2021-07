A la Une . Hexagone MMA : Gaël Grimaud en tête d’affiche

Le combattant réunionnais de MMA Gaël Grimaud est sorti de sa retraite sportive pour combattre lors de l’évènement Hexagone MMA ce vendredi à Paris. Un retour à la compétition pour celui qui a rapporté le premier titre majeur dans ce sport légalisé en France depuis un an. À quelques jours de son combat, Gaël Grimaud est revenu sur son parcours et sur le développement du MMA dans l’île. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 9 Juillet 2021 à 06:20

Si vous avez entendu parler du MMA (Arts martiaux mixtes), il y a de fortes chances que ce soit au travers du célèbre Conor McGregor, le sportif le mieux payé du monde cette année. À défaut de partager son compte en banque, Gaël Grimaud a un point commun avec le fantasque Irlandais : il a été champion du Cage Warriors.



Mais loin du côté provocateur de McGregor, c’est l’image calme et respectueuse de Gaël Grimaud que les organisateurs ont voulu mettre en avant pour le combat principal de la soirée. "Ils cherchaient quelqu’un de représentatif du MMA de façon saine. Il fallait une image qui corresponde à l’esprit français. Je suis honoré pour ça", indique le combattant.



Après avoir déposé les gants, il revient à la compétition à 40 ans pour promouvoir l’évènement, mais également ce sport que la France a été la dernière à légaliser. Il affrontera le Portugais Falco Neto qui compte 22 combats à son palmarès. "C’est un combattant agressif, un lutteur. Il a 22 combats, c’est un ancien du Bellator (la 2e plus grosse organisation au monde). C’est quelqu’un de costaud. Mais je le découvrirai vraiment dans la cage", déclare-t-il en rigolant.



Un pionnier du sport



Gaël Grimaud n’est pas seulement la tête de proue du MMA réunionnais, il est l’un des pionniers français de ce sport. Il a débuté sa carrière il y a 12 ans alors que ce sport était au stade embryonnaire à l’échelle nationale. Judoka depuis l’âge de 7 ans, c’est la variété des arts martiaux exigés qui l’a attiré.



"Je ne cache pas que je suis un peu fou. Si je n’ai pas l’air comme ça, j’ai un peu un grain. Je cherchais une discipline qui ressemblait à ma liberté de penser. Ce côté underground, je ne l’ai pas vu tout de suite comme ça. Je n’ai pas vu un sport agressif, j’ai vu un sport dans lequel je pouvais m’exprimer artistiquement parlant", explique-t-il.



Au fur et à mesure des victoires, il a commencé à se faire remarquer sur la scène européenne et mondiale. Il a été le premier français à remporter la ceinture d’une organisation majeure, celle du Cage Warriors.



Revenu sur l’île depuis quelques années, Gaël Grimaud veut profiter de la légalisation pour développer le MMA dans l’île. "À La Réunion, on est une terre de combat, on est sur une terre belle, mais rude. On est des combattants naturels", affirme-t-il.



Il souhaite donc aider le sport à se développer et à se structurer à La Réunion. Il souhaite organiser un évènement dans l’île dès que possible. Il souhaite également faire du département un haut lieu du tourisme sportif. De quoi espérer voir de nouveaux champions émerger dans quelques années.





