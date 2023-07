A la Une . Hexagone MMA : Anthony Morel gagne par KO, Samantha Jean-François par soumission

Anthony Morel a réussi ses grands débuts en MMA en remportant son combat par KO au premier round. De son côté, Samantha Jean-François conserve sa ceinture grâce à une soumission. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 29 Juillet 2023 à 06:52

Le monde du MMA Français avait les yeux rivés sur le théâtre antique d'Orange où se déroulait hier soir la dizième édition d'Hexagone MMA. Parmi cette carte relevée, deux Réunionnais avaient l'occasion de s'illustrer et n'ont pas manqué leur chance.



C'est Anthony Morel qui est entré le premier dans la cage pour y affronter Adama Diop. Comme très souvent lorsque deux lutteurs s'affrontent, le combat se transforme en combat de kickboxing, chacun respectant trop les qualités de l'autre. Le combat part tambour battant en échange de coups pour le plus grand plaisir du public.



Pourtant, le Sénégalais va parvenir à mettre le Saint-Joséphois au sol, mais ne capitalise pas dessus et BigMorel parvient à se relever. Face à la puissance et l'agressivité du Sénégalais, BigMorel va réussir à le surprendre grâce à un coup de coude retourné. Adama Diop tombe KO, tandis que le public est en délire.

Des débuts prometteurs pour Anthony Morel qui espère renouveler l'expérience prochainement, avec un délai de préparation plus long.



La championne reste championne



Pour Samantha Jean-François, la pression était maximale. Son combat était le co-main event (le deuxième principal) est sa ceinture flyweight (-52kg) était en jeu. Surtout son adversaire, l'Argentine Laura Balin qui affichait un palmarès de 17 victoires pour 5 défaites, dont 14 victoire avant la limite.



Après un premier round très disputé, la Réunionnaise va parvenir à amener son adversaire au sol. De là, elle parvient à prendre son dos et à placer un étranglement arrière (rear naked choke). Elle conserve sa ceinture flyweight pour sa deuxième défense de titre.



