A la Une . Hexagone MMA 10 : Les adversaires des Réunionnais sont connus

Vendredi prochain, Samantha Jean-François va remettre son titre de championne de l'organisation en jeu, tandis qu'Anthony Morel va effectuer ses débuts face au puissant lutteur sénégalais Adama Diop. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 25 Juillet 2023 à 07:50

Le compte à rebours est lancé pour les combattants péi. Vendredi 28 juillet, le très attendu Hexagone MMA 10 va se dérouler dans le théâtre antique d'Orange. Si l'événement de la soirée est le retour à la compétition de Grégory Bouchelaghem, plus connu sous le pseudo de GregMMA sur YouTube, ce sont deux autres combats qui intéressent La Réunion.



En ouverture de la carte principale, Samantha Jean-François va remettre sa ceinture flyweight (-52kg) en jeu face à l'Argentine Laura Balin. La Réunionnaise, qui a décroché sa ceinture l'année dernière, aura fort à faire pour sa deuxième défense de titre face à une adversaire qui compte 17 victoires pour 5 défaites. Avec 14 finish sur ses 15 victoires, elle devrait donner du fil à retordre à Samantha.



Pour ses grands débuts professionnels, Anthony Morel ne va pas non plus avoir droit à une partie de plaisir. Il doit affronter le Sénégalais Adama Diop qui effectue son deuxième combat pro après une première victoire convaincante.



Surtout, le Saint-Josephois va affronter un adversaire au style proche du sien. BigMorel est champion de France de lutte, tandis qu'Adama Diop vient de la lutte traditionnelle sénégalaise où tous les coups sont permis. Ce dernier estime pouvoir mettre KO n'importe qui et son palmarès en lutte (15 combats, pour 13 victoires par KO) tend à confirmer ses dires.



Pas de quoi affoler Anthony Morel qui compte bien se faire remarquer pour ses débuts.



