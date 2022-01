A la Une . Heurts de Bras Fusil : 7 personnes en garde à vue, des armes saisies

Suite aux affrontements dans le quartier de Bras Fusil la nuit dernière, la gendarmerie a procédé à sept interpellations. Ces violences entre deux bandes rivales durent depuis plusieurs jours, mais un cap a été franchi cette nuit. Par Gaëtan Dumuids / Régis Labrousse - Publié le Dimanche 23 Janvier 2022 à 17:29





Un homme a été violemment



Ces agressions s’étaient déroulées avant que les gendarmes soient arrivés sur les lieux. Toujours selon nos informations, les deux bandes se sont enfuies lorsque les militaires se mirent en position.



Après un travail d’observation, les gendarmes ont interpellé 6 individus dans la nuit. Une septième personne a été interpellée ce dimanche matin. Elles ont toutes été placées en garde à vue. Deux sabres et des galets ont été saisis. Saint-Benoît a eu une semaine agitée. Selon nos informations, deux bandes rivales s’affrontent dans le quartier de Bras Fusil depuis plusieurs jours. Des violences qui ont connu leur apogée dans la nuit de samedi à dimanche.Un homme a été violemment agressé par une bande et laissé pour mort . Une personne âgée a également été sortie de son véhicule avant d’être agressée.Ces agressions s’étaient déroulées avant que les gendarmes soient arrivés sur les lieux. Toujours selon nos informations, les deux bandes se sont enfuies lorsque les militaires se mirent en position.Après un travail d’observation, les gendarmes ont interpellé 6 individus dans la nuit. Une septième personne a été interpellée ce dimanche matin. Elles ont toutes été placées en garde à vue. Deux sabres et des galets ont été saisis.