Heurts d'Halloween: Le syndicat Unité SGP Police FO réagit aux violences d'hier soir

Hier soir, lors de la soirée d’Halloween qui se veut être festive et familiale, des individus en ont profité pour commettre plusieurs exactions, dégradations et s’en prendre volontairement aux policiers.



Des magasins ont été dégradés, pillés, des véhicules ont été dérobés. Des feux de véhicules et de poubelles ont eu lieu au Chaudron, au Port et à Saint Pierre.



Le commissariat de Saint André a été attaqué par des jets de projectiles. Une dizaine d’individus a été interpellée. Des policiers ont été caillassés alors qu’ils portaient assistance aux pompiers. Deux d'entre eux ont été blessés.



Il est urgent que nos dirigeants s’attaquent en profondeur aux causes de la délinquance et donnent à la police nationale les moyens de défendre sa population.



Unité SGP Police FO réclame que la peine maximale prévue par les textes soit appliquée contre les individus s’en prenant aux forces de l’ordre et félicite ses collègues pour leur professionnalisme et souhaite un prompt rétablissement aux blessés ainsi qu’à leurs familles.