A la Une . Heurts aux Antilles, Pass sanitaire : L'intersyndicale appelle à manifester dimanche

Plusieurs syndicats et une organisation politique se mobilisent ce dimanche à St-Denis pour apporter leur soutien aux manifestants antillais et pour exprimer leur opposition au Pass sanitaire. Par Baradi Siva - Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 à 17:33

Les organisations CGTR, FO, FSU, SOLIDAIRES, SAIPER-UDAS et ATTAC REUNION appellent la population réunionnaise à se rassembler le dimanche 28 novembre 2021 à partir de 10h00 sur le parvis des Droits de l’Homme à Champ Fleuri (Saint-Denis) :



- Soutien aux populations des pays d’outre-mer en lutte pour leurs revendications

- Contre la répression policière, seule réponse actuelle du gouvernement

- Pour la défense des libertés individuelles et syndicales

- Contre l’obligation vaccinale, le PASS Sanitaire et le chantage de l’emploi

- Contre la vie chère

- Pour l’augmentation générale des salaires, des retraites et des minima sociaux

- Pour le développement de l’emploi pérenne

- Pour la défense et le renforcement des services publics, notamment dans le secteur de la santé



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur