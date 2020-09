Faits-divers Heurts Commune Prima : Une mère et son fils devant le tribunal pour violences

Nous sommes le 13 septembre à Commune Prima, il est minuit passé quand deux familles se prennent à partie violemment. Il faudra l'intervention de très nombreux policiers et l'utilisation de gaz lacrymogène pour ramener le calme dans le quartier. Au passage, les forces de l'ordre se font caillasser à coups de jets de pierres et de cannettes de bières. Sept personnes seront interpellées et finissent en garde à vue. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 18 Septembre 2020 à 17:37 | Lu 219 fois

Trois personnes comparaissent dans le cadre de la comparution immédiate ce vendredi pour violences. Fait rarissime, une mère de famille, Marie-Noëlle C., 41 ans, était à la barre, accompagnant son fils, Kerry C., 24 ans, et Kendrick N., 20 ans. Ils devaient répondre tous les trois des faits de violences à des niveaux différents. La mère est suspectée d'avoir blessé un homme au dos, son fils a blessé le neveu de la première victime au bras avec un manche de pelle clouté, et enfin, le cousin a lancé des pierres et des canettes sur la police.



Au final, les faits sont plutôt simples. Une altercation a lieu entre Kendrick N. et un jeune, Nicolas L., à cause d'une histoire de femme. Le ton monte, les menaces pleuvent, les deux familles s'en mêlent, la police intervient et tout ce petit monde se calme, la police part. C'est le premier acte. Tout semble rentrer dans l'ordre quand Kerry C. décide de partir en découdre avec un manche de pelle clouté.



Malgré la volonté de sa mère de l'en empêcher, il finit par blesser Nicolas L. au bras. Résultat, 7 points de suture pour le jeune homme. La police revient et se fait copieusement caillasser. Après enquête, 7 personnes sont interpellées et placées en GAV, 3 seront déférées.



"Ce qui est marquant dans cette affaire, c'est surtout la force qui a été déployée pour ramener le calme" s'agace la présidente. "Il y a eu de nombreux effectifs de police mobilisés. S'ils sont en comparution immédiate, c'est surtout pour que le quartier se calme et retrouve un peu d'ordre" indique la procureure qui requiert 8 mois de prison avec sursis pour la mère, 8 mois de prison avec sursis pour Kendrick N.



"Il y a une escalade de la violence et c'est lui qui relance tout ça ! Il a un profil inquiétant et une certaine dangerosité" assène le parquet qui demande 3 ans de prison, dont 1 an de sursis probatoire assorti d'un mandat de dépôt pour Kerry C. Au final, la montagne accouche d'une souris : Marie-Noëlle C. est relaxée, Kendrick N. est condamné à 3 mois avec sursis et Kerry C. s'en sort avec 6 mois de prison ferme sans mandat de dépôt. Le juge de l'application des peines décidera prochainement de son sort.



Regis Labrousse